Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.190,69 puan değer kazandı. Dün 101.062,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 646,09 puan ve yüzde 0,64 azalarak 100.416,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.200,32, en yüksek 102.838,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 4,49 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden 120’si yükseldi, 281’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve Eczacıbaşı İlaç oldu.

ALTININ ONSU 1.660,67 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1304, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 105,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1670 liradan, avro 6,9700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.660,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,3 düşüşle 35,9 dolardan işlem görüyor.