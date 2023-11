Capital ve Ekonomist dergileri tarafından HSBC Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen HSBC Premier Sohbetleri'nin ilki perşembe günü gerçekleşti.

Zirve kapsamında HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King ile gerçekleşen özel sohbette dünyadaki yeni ekonomik düzen ele alındı. AB, Çin ve ABD gibi güçleri gelecekte üstleneceği rol ve stratejileri ve bu bağlamda Türkiye'nin, Türk şirketlerinin nasıl bir yol haritası olması gerektiği masaya yatırıldı.

“Yeni dönem nasıl yönetilecek?”

Etkinlik kapsamında Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak’ın moderatörlüğündeki “Yeni dönem nasıl yönetilecek?” başlıklı panel gerçekleştirildi. BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile yeni dünya düzeninde büyümenin tekrar nasıl ateşlenebileceği tartışıldı. Capital Dergisi ve Ekonomist Dergisi olarak HSBC Türkiye iş birliğiyle bugün başlattığımız “HSBC Premier Sohbetleri” kapsamında; "We Need to Talk About Inflation" kitabının yazarı, HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King, ekonomi sohbetinin ardından özel bir piyano dinletisiyle dinleyicilerine bir sürpriz yaptı.







Sürpriz piyano dinletisi

