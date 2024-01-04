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En güçlü 50 kadın CEO

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, iş dünyasında fark yaratan kadın liderleri buluşturdu.

04 Ocak 2024 | 07:00
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En güçlü 50 kadın CEO

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’ Türkiye’nin başarılı kadın liderlerini buluşturdu. Fark yaratan 50 kadın CEO’nun ödül aldığı etkinlikte liderler, yeni dönem ajandalarını anlattı.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’, iş dünyasında fark yaratan kadın liderleri buluşturdu. Şirketlerinin 2022 cirolarına göre sıralanan ve bu yıl 11’inci kez açıklanan ‘50 Güçlü Kadın CEO’ listesinde yer alan isimlere ödül verildi.

 

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