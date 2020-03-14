Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri sahiplerini buldu.

Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin yarıştığı etkinlikte, dört ayrı kategoride ilk beşe giren şirketler düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Gayrimenkul sektörünün liderleri Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödül töreninde buluştu.

Etkinlikte konuşan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek bu konuda gayrimenkul sektörüne önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Geliştirdiği Birlikte Tasarruf Finansmanı modeliyle bilinen BİREVİM markasının bir girişimi olan, Alıcısı Hazır Ticaret Platformu BİRTEP, Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nin ana sponsoru oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BİREVİM ve BİRTEP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri’nin sektöre getirdiği yenilikçiliğin ve birleştiriciliğin önemine dikkat çekti.

Murat Çiftçi, 20 yıldır ülke ekonomisiyle birlikte büyüyen gayrimenkul sektörünün oluşturduğu katma değer ve istihdamla Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Etkinliğin destek sponsorluğunu da Franke ve Trump Towers üstlendi.

REAL ESTATE STARS’DA 4 KATEGORİDE ÖDÜL ALAN FİRMALAR

Konut satış adedine göre ilk 5: Nef, Tahincioğlu, Bahaş, Folkart, Sinpaş

Yürütülen proje sayısına göre ilk 5: Özyurtlar, Nef, Sinpaş, Mesa, Fuzul

Konut satışında ciroya göre ilk 5: Tahincioğlu, Nef, Mesa, Dağ Mühendislik, Avrupa Konutları (Artaş)

2018 konut üretimine göre ilk 5: Bahaş, Nef, Dağ Mühendislik, Folkart, Avrupa Konutları (Artaş)