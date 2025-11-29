ARA
DOLAR
42,51
0,17%
DOLAR
EURO
49,33
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5766,08
1,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
10898,70
-0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Görüntü sosyal medyada yayılmıştı: Çiğköfteci kapatıldı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde çiğköftenin üzerine deterjan kabı içindeki sosu döken esnafa 250 bin lira cezai işlem uygulanarak iş yeri kapatıldı. Kapatılan baraka benzeri bir yapıdan oluşan iş yeri ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.


Görüntü sosyal medyada yayılmıştı: Çiğköfteci kapatıldı

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde faaliyet gösteren baraka tipli seyyar çiğköfte dükkanında meydana geldi. Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos’ görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı. Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: