ARA
DOLAR
44,06
0,09%
DOLAR
EURO
51,32
0,10%
EURO
ALTIN
7265,82
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Muğla için beklenen an geldi. Bugün yapılan kura çekimiyle birlikte Muğla genelinde inşa edilecek 6 bin 417 konutun hak sahipleri tek tek belirlendi. Peki TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama

Muğla için "Yüzyılın Konut Projesi" heyecanı bugün (9 Mart 2026) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yaşanan kura heyecanıyla doruğa ulaştı. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte il genelindeki 6 bin 417 konutun yeni sahipleri belirlendi.

Muğla’da "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen dev projenin en kritik aşaması tamamlandı. 9 Mart 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayan kura çekimiyle, hayallerindeki eve kavuşacak olan 6.417 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.

İsminizin asil veya yedek listede olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet kapısı en hızlı yöntemdir. "Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla sisteme girerek güncel durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

Muğla İlçe İlçe Konut Dağılımı

Projenin aslan payını 5.400 konut ile Menteşe alırken, diğer ilçelerdeki dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Menteşe (Merkez): 5.400

Bodrum: 500

Milas: 200

Fethiye: 150

Seydikemer: 75

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

 

Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

TOKİ, bu projede %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneği sunuyor. Belirlenen güncel fiyat ve taksit skalası ise şöyle:

Konut TipiSatış FiyatıBaşlangıç Taksiti
1+1 Konutlar1.800.000 TL6.750 TL
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL

 

Teslimat Takvimi

Kurada ismi çıkan hak sahipleri için geri sayım başladı. Muğla ve diğer iller için konutların ilk teslimatının Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor. Bu süre zarfında inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak tüm ilçelerde devam edecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL