TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? Muğla TOKİ kura sonucu sorgulama

Muğla için "Yüzyılın Konut Projesi" heyecanı bugün (9 Mart 2026) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yaşanan kura heyecanıyla doruğa ulaştı. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte il genelindeki 6 bin 417 konutun yeni sahipleri belirlendi.
Muğla’da "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen dev projenin en kritik aşaması tamamlandı. 9 Mart 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayan kura çekimiyle, hayallerindeki eve kavuşacak olan 6.417 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.
İsminizin asil veya yedek listede olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet kapısı en hızlı yöntemdir. "Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla sisteme girerek güncel durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
Muğla İlçe İlçe Konut Dağılımı
Projenin aslan payını 5.400 konut ile Menteşe alırken, diğer ilçelerdeki dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Menteşe (Merkez): 5.400
Bodrum: 500
Milas: 200
Fethiye: 150
Seydikemer: 75
Kavaklıdere: 50
Köyceğiz: 42
Fiyatlar ve Ödeme Koşulları
TOKİ, bu projede %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneği sunuyor. Belirlenen güncel fiyat ve taksit skalası ise şöyle:
|Konut Tipi
|Satış Fiyatı
|Başlangıç Taksiti
|1+1 Konutlar
|1.800.000 TL
|6.750 TL
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL
Teslimat Takvimi
Kurada ismi çıkan hak sahipleri için geri sayım başladı. Muğla ve diğer iller için konutların ilk teslimatının Mart 2027 itibarıyla yapılması hedefleniyor. Bu süre zarfında inşaat çalışmaları eş zamanlı olarak tüm ilçelerde devam edecek.