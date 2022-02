Capital Dergisi tarafından iş yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen “Kadın Dostu Şirketler 2021” araştırmasında yer alan şirketler, çevrimiçi düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı. GTech, Penti ve Uğur Okulları co-sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte cinsiyet eşitliği konusunda projeleriyle dikkat çeken şirketlerin CEO’ları stratejilerini ve daha eşitlikçi iş yaşamı için hedeflerini paylaştı.

Capital Dergisi, yaklaşık 9 yıldır kadının ekonomideki gücünü artırmak için çalışan şirketleri desteklemek amacıyla “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasını hayata geçiriyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine en büyük katkıyı yapan şirket ve grupları ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada yer alan şirketler, hibrit olarak düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı.

2021 yılında “Kadın Dostu 100 Şirket” araştırmasında ilk 3 sırayı paylaşan şirketlere ve 8 farklı kategoride ödül verildi. Etkinlik Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Lc Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu, Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, Gtech CEO’su Mine Taşkaya, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Uğur Okulları CEO’su Nil Çiçek’le özel söyleşiler yapıldı. Liderler, şirketlerinin kadın dostu uygulamaları ve cinsiyet eşitliği stratejilerini anlattı.

Berna Akyüz Öğüt/ Lc Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü

“Eşitsizlik koleksiyonu hazırladık”

“Lc Waikiki yüzde 59 kadın çalışan oranıyla Türkiye’nin en çok kadın istihdam eden ve en çok kadın yöneticisine sahip şirketlerden biri. 54 bin kişilik ekimizin 32 bini kadın. Bunların 2 bini de yönetici koltuklarında oturuyor. Yönetim kurulundaki kadın oranımız ben dahil yüzde 30. yani organizasyonumuzda her seviyede kadınlar aktif ve etkin roldeler. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu doğal olarak değerlerimizden beslenen şekilde yapıyoruz. İşe insan yerleştirirken de fırsat eşitliği modelini gerçekten benimsiyoruz. İK’daki tüm süreçlerimizde çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açımızı yansıtıyoruz. Bunu sadece Türkiye’de değil bulunduğumuz 53 ülkede yapıyoruz. Çok yakın zamanda 8 Mart’ta bir kampanyaya imza atacağız. Kadının iş hayatında yaşadığı ayrımcılık konusunda toplumsal farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun için özel bir koleksiyon hazırladık. Adını da ‘eşitsizlik’ koyduk. İş hayatında kadının oranı, yönetim kademesinde kadın oranı gibi verileri tasarımlarımıza yansıttık. Bu koleksiyon satışından elde ettiğimiz gelirle KAGİDER’in genç kadınların güçlendirilmesi mentorluk programını destekleyeceğiz.”

Hakan Aran/ İş Bankası Genel Müdürü

“Özel fon kurduk”

“İş Bankası bugün 12 bin kadın çalışanıyla Türkiye’de en çok kadın çalışanı bulunan banka konumunda. Yüzde 55 kadın çalışan oranıyla kadınların erkeklerden daha fazla olduğu bir çalışma ortamı sunuyor. Yüzde 55’lik ortamı en üst kademeye yönetim kademesine getirdiğimizde yönetici seviyesinde yüzde 45 olarak muhafaza edebiliyoruz. BM’nin kadının güçlendirilmesi prensiplerine imza atan şirketlerden biriyiz. Uygulamanın getirdiği tüm yükümlükleri istekle yapıyoruz. Bir banka ve Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olarak kendi yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Bu konuda Türkiye’de tüm şirketlerin benzer inisiyatifi alabilmesi konusunda da öncü olmak adına bir bankanın yapabileceği en etkili şey finansman kaynakların kullanmaktır. Bu konuda özel bir fonumuz var: ‘İşte Kadın Hisse Senedi Fonu’. Koç Üniversitesi’nin Kadın Araştırmalar Merkezi’yle birlikte kurulmuş bir fon. Bu fonla biz sadece taahhüt ettiğimizi söylediğim kriterlere uyan ve kadınlara destek olan şirketlere yatırım yapıyoruz. 11 aylık getirisinin yüzde 45 olduğu bir fondan bahsediyorum. Belki benzer bir fonu da Arya Kadın Platformu’yla yapacağız.”

Hurşit Zorlu/ Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanı

“Her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

“Grubun yönetim anlayışının ve paydaş ilişkilerimizin temelinde her zaman insan odaklı bakış açısı yer alıyor. Sadece cinsiyet eşitliğine odaklanmakla kalmıyoruz toplumda her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir ve kalkınmanın bu şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. 2021 yılında Dünya Ekonomik Forumu ve Çalışma ve Aile Bakanlığı’nın liderliğinde toplumsal cinsiyet uçurumu raporu yayınlandı. Bu raporda bahsedilen ekonomik katılım ve fırsatlar durumunu azaltılması ve yüzde 10’a kadar düşürülmesi amacıyla hazırlanan İşte Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladık. Kadının her alanda ürettiği değeri artırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz ve kadın istihdamını teşvik eden dernek ve organizasyonlarda yer alıyoruz. Kadın çalışanlarımızın yenilikçilik alanında aktif rol üstlenmelerini istiyoruz. Doğum öncesi ve sonrası iş ve özel hayatları dengeleyebilmek açısından esnek çalışma fırsatlarını, konfor sağlayacak uygulamaları kadın çalışanlarımız için daha çok sunuyoruz.”

Mert Karaibrahimoğlu/ Penti CEO’su

“İcra kurulundaki kadın oranı üç senede yüzde 43’e ulaştı”

“600 mağazayla 36 ülkede bilfiil mağaza işi yapıyoruz. Türkiye’de 65 milyon metrekarelik fabrikamızda dünyanın her tarafına çorap üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişilik bir eko sisteme dokunuyor Penti. Dolayısıyla 5 bin çalışanıyla birlikte bu politikaları benimsememiz için iki kritik ana başlığımız var. Biri yönetim felsefemiz. Biz Japonların ‘Kyosei’ yönetim felsefesini benimsiyoruz. Bu yönetim felsefesi toplumun en küçük yapısı olan aile birlikteliğini önemsiyor. Biz takımlarla yönetiyoruz Penti’yi. 12 takımımız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği de bunlardan biri. Hem sahadan hem üretim birimimizden hem yurtdışında arkadaşlarımız bu takımın içinde. Politikalarımız zaten BM’nin politikalarıyla aynı. Onlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin Penti’nin içinde her yerde uygulanmasını sağlamakla görevliler. İşe alım süreçlerinden, mülakat diline kadar her alanda dikkat ediyorlar. Diğer önemli başlık değer. Beş değerimiz ver, bunlardan biri güç. Bu tamamen kadınların güçlendirilmesini hedefliyor. İcra kurulundaki kadın oranı 3 senede yüzde 14’ten 43’e ulaştı.”

Mine Taşkaya/ Gtech CEO’su

“Yönetimde ise yüzde 40 kadın çalışan oranı var”

“Kadınlar isterse ve fırsat verilirse tüm sektörlerde başarılı olabilirler. Buradaki temel konu fırsat verilmesi ve istemesi. Mesleklere ilişkin bilgilenmek, başarılı olmuş kişilerin hayat hikayelerini bilmek ve tabii ki ailelerimizin genç kızların meslek seçimindeki etkileri. Bütün bunlara bakarsak aslında teknoloji sektörüne çalışmak erkek mesleği olarak görülüyor. Toplumsal olarak herkesin, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Teknoloji tarafında kadın-erkek dengesizliğinin değişmesinde bugünlerde pozitif bir etki var: pandemi. Artık herkes uzaktan çalışabilir durumda. Kadınların çocuk ve aile büyüklerine bakma gibi yükümlülüklerinden dolayı iş hayatındaki negatif etkilerini bertaraf edecek etkiler ortaya çıkıyor. Esnek çalışma imkanları kadınların teknoloji şirketlerinde daha fazla yer almalarına fırsat veriyor. GTech olarak sekiz yıldır yeni mezunları önemli eğitim programlarından geçirip bazılarını işe alıyoruz. Eğitim programlarına seçerken bile kadın-erkek dengeli olmasına dikkat ediyoruz. Dünyada teknoloji şirketlerinde kadın çalışan oranı yüzde 25’tir. GTech’te yüzde 45. Yönetimde ise yüzde 40 kadın çalışan oranı var. Yakında yüzde 50’ye getireceğiz.”

Murat Özyeğin/ Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

“Liyakata dayalı atamalar yapıyoruz”

“Aklımızda hiç bir önyargı ve örümcek ağı olmadan tamamen liyakatle yaptığımız atamalar bizi bu noktaya getirdi. Herkesi kendi yetkinlikleri bazında değerlendiriyoruz. Çalışanlarımıza kadın erkek olarak bakmaktan ziyade en iyi yaptıkları işle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeyi yaptığımızda erkeklere göre daha çok kadın yönetici ve çalışana sahip olduğumuz görüyoruz. Bulunduğumuz rol model konumunu korumak da bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk bilinciyle yetenek havuzu, mentorluk uygulamaları, kreş ve çocuk bakım desteği gibi uygulamalar başlattık. Evdeki dengeyi kurmak için farklı eğitim programları düzenlendi. Grup olarak farklı alanlarda bu konuya emek veriyoruz. Üniversitemizde eşitlik üzerine çalışmalar yapıyoruz. En son iki yıl boyunca Yönetim Kurulunda Kadın Derneği inisiyatifinde danışma kurulu başkanlığı görevini üstlendim. Cam tavanın en zor olduğu yönetim kurulu seviyesinde daha fazla kadın oluşturmak amacıyla eğitim programı, mentorluk programı gibi çalışmalar yaptık.”

Nil Çiçek / Uğur Okulları CEO’su

“Sosyal sorumluluk projesi başlattık”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun yaş grubu özelliklerine uygun olarak müfredata konulması gerektiğini düşünüyorum. Biz Uğur Okulları olarak 4 yaş grubundan itibaren çocuklarımızın özelliklerine uygun eğitim programları ayarlıyoruz. BM Kalkınma Programı kapsamında toplumsal eşitliğe duyarlı şirketler için bir rehber açıkladı ve bu rehberde çok önemli bilgiler var. İş yerlerinde cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması durumunda çalışanları bağlılığı, performansları ve mesleki tatminleri yüzde 14 artıyor. İşe devamsızlık düşüyor ve iş yerinin verimliliği ve kârlılığı artıyor. Tüm şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini gündemine alması lazım. Biz Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak SEY Vakfı (Semra Enver Yücel Vakfı) özelinde ‘Kadının sorunu erkeğin meselesi’ başlığında bir sosyal sorumluluk projesine başladık. İlk programı da birkaç ay önce yaptık. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için bu erkeğin gündemi, bu kadının gündemi söylemleri artık toplumdan yok etmek için eğitimlere başladık. Türkiye genelinde 7 bölgede tüm illerde, il-ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirlikleri yaparak bu konuyu tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz.”

ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER (2020 yılı çalışan ve kadın çalışan rakamlarına göre)

KADIN DOSTU 100 LİSTESİNDE YER ALAN İLK ÜÇ ŞİRKET

1 A101

2 Lc Waikiki

3 MİGROS…

KADIN YÖNETİCİ ORANI EN YÜKSEK ŞİRKET

Gratis

KADIN YÖNETİCİ SAYISI EN YÜKSEK ŞİRKET

LC Waikiki Mağazacılık

KADIN ÇALIŞAN ORANI EN YÜKSEK ŞİRKET

Penti

YÖNETİM KURULUNDA KADIN ÜYE ORANI EN YÜKSEK ŞİRKET

Kellogg Türkiye

KADIN ÇALIŞAN ORANI EN YÜKSEK GRUP

FİBA Grubu

KADIN ÇALIŞAN SAYISI EN YÜKSEK GRUP

Koç Holding

KADIN YÖNETİCİ ORANI EN YÜKSEK GRUP

Sun Holding

KADIN YÖNETİCİ SAYISI EN YÜKSEK GRUP

Anadolu Grubu