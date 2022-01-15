Oriflame, Türkiye’deki 30. yılına yeni bir genel müdür ile başladı. 16 yıldır Oriflame’de farklı görevleri yürüten Ebru Erkan Ayanoğlu, şirketin...Daha fazla oku
Kovid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech, Almanya'nın ekonomik büyümesinin yaklaşık 5'te 1'ini sağladı. Alman basınında yer alan habere göre, Prof....
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde, Rusya ile yaşanan Ukrayna gerilimini ve gelinen son durumu değerlendirdi. Psaki, CNN'e açıklama yapan...
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi. Biden'ın onay için...
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dünyanın düşük enflasyonlu koşullarda yaşamaya alıştığını belirterek, “Şu anda enflasyonda yaşananlar kısa süreli bir...
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