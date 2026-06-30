Özellikle martıların balıkları havada avladığı anları ve inci kefallerinin göç sırasındaki hareketlerini ağır çekim tekniğiyle görüntülediklerini belirten Batmaz, "Aynı zamanda bu büyüleyici anları fotoğraflıyoruz. Bu mucizevi göçü kapsamlı şekilde kayıt altına alıyoruz. Dernek olarak hazırladığımız fotoğraf ve videoları dergilerde, gazetelerde ve farklı yayın organlarında paylaşarak bu doğal zenginliği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.