Düşmanını kandıran örümcekler ve UV ışığında parlayan canlılar bulundu

Uzmanlar yaptıkları incelemelerde sekiz yeni yusufçuk türü, daha önce kimsenin bilmediği üç farklı çekirge ve örümcek, bir de canlı renkleriyle büyüleyen 60’a yakın kelebek ve güve türü buldu.

Bulunan canlıların özellikleri gerçekten ezber bozuyor:

Kamuflaj ustası örümcek: Çember ağlı bir örümcek türü, avcılarını zehirli olduğuna ikna etmek için uğur böceği gibi giyinmiş. Parlak renklerle uğur böceğini taklit ederek yem olmaktan kurtuluyor.