Düşmanını kandıran örümcekler ve UV ışığında parlayan canlılar bulundu

Gezegenimizde yaklaşık 8,7 milyon canlı türünün yaşadığını biliyoruz. Fakat işin ilginç tarafı, insanlık olarak biz bu türlerin sadece 1,5 milyonunu tanıyoruz. Geriye kalan devasa çoğunluk hala keşfedilmeyi bekliyor.
Yaban Hayatı Projesi ekibi (The Wilderness Project), tam da bu gizemi çözmek için Angola’daki Lisima Platosu’na girdi. Kongo, Okavango, Zambezi ve Cuanza gibi Afrika’nın can damarı olan dört büyük nehri besleyen bu bölgede su kaynaklarını incelediler ve karşımıza muazzam bir listeyle çıktılar.
1 Doğanın yeni oyuncularıyla tanışın
Uzmanlar yaptıkları incelemelerde sekiz yeni yusufçuk türü, daha önce kimsenin bilmediği üç farklı çekirge ve örümcek, bir de canlı renkleriyle büyüleyen 60’a yakın kelebek ve güve türü buldu.
Bulunan canlıların özellikleri gerçekten ezber bozuyor:
Kamuflaj ustası örümcek: Çember ağlı bir örümcek türü, avcılarını zehirli olduğuna ikna etmek için uğur böceği gibi giyinmiş. Parlak renklerle uğur böceğini taklit ederek yem olmaktan kurtuluyor.
Işıldayan yengeç örümceği: Henüz resmi bir ismi olmayan taçlı bir yengeç örümceği, UV ışığı altında resmen parlıyor.
Zırhlı ve silahlı çekirge: Keşif ekibinin lideri Rob Taylor, bölgedeki zırhlı çekirgelerin oldukça sert bir yapısı olduğunu söylüyor. Bu canlılar, kendilerini tehdit eden bir şey gördüklerinde karşı tarafa doğrudan sıvı fışkırtıyor.
Yeni bir kelebek ailesi: Literatürde daha önce hiç yer almamış bir bakır tırtıl türü ve onun büyüyüp dönüştüğü kelebek hali de ilk kez bu çalışmayla kayda geçti.
5 Keşfetmeden yok ediyoruz
Madalyonun bir de karanlık yüzü var. İnsanlar yüzünden bu canlıların yaşam alanları hızla daralıyor. Rakamlar can sıkıcı; 1500'lü yıllardan bugüne 800'den fazla hayvan türünün neslini tüketmeyi başardık.
Rob Taylor, bu yeni türleri buldukları Lisima Platosu'nun da benzer bir kaderle burun buruna olduğunu vurguluyor. Bölgedeki kontrolsüz ağaç kesimi, madencilik faaliyetleri ve tarım alanı açma çabaları yaban hayatını köşeye sıkıştırıyor. Kısacası, dünyadaki dostlarımızı daha tam olarak tanıyamadan kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.