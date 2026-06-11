Lise öğrencilerinden dikkat çeken proje: Sinek lavrasından biyodizel ürettiler

Öğrenciler ve danışman öğretmenin, "Döngüsel Biyo-Rafineri" ismini verdikleri projelerinde evsel atıklarda üretilen sinek larvalarını topladığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu larvalar fırında kurutularak öğütüldü. Mikrodalgada yağı çıkarılarak damıtma yöntemiyle yakıta dönüştürülme gibi bir süreci var. Akabinde, AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'ndeki akademisyenlerimize bu yakıtı gönderdik. Bize, ürettiğimiz biyodizelin 'kaliteli' olduğu sonucu ulaştırıldı.

Öğrencilerimizin bu projesi daha da ileriye götürülerek enerji krizi olduğu dönemlerde bir çözüm olması en büyük kazanç olacak. Yaklaşık 18-20 kilogram evsel atık içine bıraktığımız ve 20 günde gelişen larvalardan 1 litre biyodizel üretimiyle karşı karşıyayız. Bu da projenin verimi açısından oldukça güzel bir değer."