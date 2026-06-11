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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satış kararı: 3 ildeki 4 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), 3 ildeki 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştireceği açıklandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satış kararı: 3 ildeki 4 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Ağrı ve Samsun'daki toplam 3 taşınmaz için 30 Haziran'a kadar, Aydın'daki taşınmaz için ise 1 Temmuz'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

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