İnsan saçlarını toprağa seriyorlar: Kuraklığa yeni çözüm

Şili'de yıllardır kuraklıkla mücadele eden meyve bahçelerinde ilginç bir yöntem kullanılmaya başlandı. Bitkilerin çevresine yerleştirilen insan saçı tabakaları, toprağın nemini koruyarak su kaybını azaltıyor.
1 Saçtan üretilen örtüler su kaybını azaltıyor
Toplanan saçlar mekanik yöntemlerle işlenerek biyolojik olarak çözünebilen örtü ve diskler haline getiriliyor. Bu örtüler toprağın doğrudan su kaybetmesini önlüyor.
Projeyi yürüten kuruluşun verilerine göre saçtan üretilen bu malzemeler, buharlaşmayı yüzde 71 oranında azaltıyor. Ayrıca sulama için kullanılan su miktarında yüzde 48'e kadar tasarruf sağlıyor.
2 Saç toprağı da besliyor
Kuruluşun yöneticisi Mattia Carenini, insan saçının sadece nem korumakla kalmadığını belirtiyor. Saçın içinde azot, kalsiyum, kükürt ve organik maddeler bulunuyor. Bu maddeler toprağa karışarak toprağın yapısını güçlendiriyor ve bitki gelişimini destekliyor.
Carenini'ye göre bu yöntem, tarımsal üretimde en az yüzde 30 artış sağlayabiliyor.
3 Limon bahçelerinde sonuç verdi
Şili'nin kurak bölgelerinden Antofagasta'da üretim yapan çiftçi Maria Salazar, saç örtülerinin limon ağaçlarında olumlu sonuç verdiğini söylüyor.
Salazar'a göre bu örtüler toprağı gölgeliyor, nemin korunmasına yardımcı oluyor ve güneş nedeniyle oluşan su kaybını azaltıyor. Böylece bitkiler, kısıtlı su kaynaklarından daha uzun süre yararlanabiliyor.
4 Saçlar kuaförlerden ve pet kuaförlerinden geliyor
Proje 2020 yılında atıkları değerlendirmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla başlatıldı.
Kuruluş, Şili genelindeki 350 kuaför ve 10 pet kuaförüyle çalışıyor. Kullanılan saçların yaklaşık yüzde 2'si evcil hayvanlardan elde ediliyor.