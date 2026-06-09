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  • İnsan saçlarını toprağa seriyorlar: Kuraklığa yeni çözüm

İnsan saçlarını toprağa seriyorlar: Kuraklığa yeni çözüm

Şili'de kuraklıkla mücadele için insan saçından üretilen örtüler kullanılıyor. Bu yöntem su kaybını azaltıyor, toprağın nemini koruyor ve tarımsal verimi artırıyor.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
İnsan saçlarını toprağa seriyorlar: Kuraklığa yeni çözüm

Şili'de yıllardır kuraklıkla mücadele eden meyve bahçelerinde ilginç bir yöntem kullanılmaya başlandı. Bitkilerin çevresine yerleştirilen insan saçı tabakaları, toprağın nemini koruyarak su kaybını azaltıyor.

1 Saçtan üretilen örtüler su kaybını azaltıyor

Saçtan üretilen örtüler su kaybını azaltıyor

Toplanan saçlar mekanik yöntemlerle işlenerek biyolojik olarak çözünebilen örtü ve diskler haline getiriliyor. Bu örtüler toprağın doğrudan su kaybetmesini önlüyor.

Projeyi yürüten kuruluşun verilerine göre saçtan üretilen bu malzemeler, buharlaşmayı yüzde 71 oranında azaltıyor. Ayrıca sulama için kullanılan su miktarında yüzde 48'e kadar tasarruf sağlıyor.

2 Saç toprağı da besliyor

Saç toprağı da besliyor

Kuruluşun yöneticisi Mattia Carenini, insan saçının sadece nem korumakla kalmadığını belirtiyor. Saçın içinde azot, kalsiyum, kükürt ve organik maddeler bulunuyor. Bu maddeler toprağa karışarak toprağın yapısını güçlendiriyor ve bitki gelişimini destekliyor.

Carenini'ye göre bu yöntem, tarımsal üretimde en az yüzde 30 artış sağlayabiliyor.

 

3 Limon bahçelerinde sonuç verdi

Limon bahçelerinde sonuç verdi

Şili'nin kurak bölgelerinden Antofagasta'da üretim yapan çiftçi Maria Salazar, saç örtülerinin limon ağaçlarında olumlu sonuç verdiğini söylüyor.

Salazar'a göre bu örtüler toprağı gölgeliyor, nemin korunmasına yardımcı oluyor ve güneş nedeniyle oluşan su kaybını azaltıyor. Böylece bitkiler, kısıtlı su kaynaklarından daha uzun süre yararlanabiliyor.

 

4 Saçlar kuaförlerden ve pet kuaförlerinden geliyor

Saçlar kuaförlerden ve pet kuaförlerinden geliyor

Proje 2020 yılında atıkları değerlendirmek ve doğal kaynakları korumak amacıyla başlatıldı.

Kuruluş, Şili genelindeki 350 kuaför ve 10 pet kuaförüyle çalışıyor. Kullanılan saçların yaklaşık yüzde 2'si evcil hayvanlardan elde ediliyor.

5 Saçtan başka ürünler de üretiyorlar

Saçtan başka ürünler de üretiyorlar

Kuruluş sadece saç örtüleri üretmiyor. Geri dönüştürülmüş saçlardan sıvı gübre de hazırlanıyor. Ayrıca suya karışan yağ, metal ve diğer kirleticileri toplamak için saç bazlı emici malzemeler de geliştiriliyor.
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