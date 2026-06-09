İnsan saçlarını toprağa seriyorlar: Kuraklığa yeni çözüm

Toplanan saçlar mekanik yöntemlerle işlenerek biyolojik olarak çözünebilen örtü ve diskler haline getiriliyor. Bu örtüler toprağın doğrudan su kaybetmesini önlüyor.

Projeyi yürüten kuruluşun verilerine göre saçtan üretilen bu malzemeler, buharlaşmayı yüzde 71 oranında azaltıyor. Ayrıca sulama için kullanılan su miktarında yüzde 48'e kadar tasarruf sağlıyor.