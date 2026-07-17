30 ülkeye ihraç edilen ürünler güneş enerjisiyle üretiliyor

400 kilovatlık GES projesi kapsamında sahibi olduğu işletmenin çatısına 742 panel yerleştirdiklerini anlatan Uçak, "Kullandığımız bütün elektriği GES'ten karşılıyoruz. Aylık ortalama 22-23 bin kilovatsaatlik enerji tüketimimizi GES karşılıyor. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 80-100 bin lira arasında değişen elektrik faturası ödemiyoruz. Bunu panellerden üretilen elektrik karşılıyor. Bu çalışmayla yenilenebilir enerjiye destek olduk." diye konuştu.