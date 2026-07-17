Sınırlı sayıda Fiat 500e Giorgio Armani Collector's yeniden Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri

İtalyan zarafetini ve sürdürülebilir mobilite anlayışını buluşturan özel seri, sınırlı adetlerle FIAT showroomlarında yerini alıyor. Verde Scuro (Koyu Yeşil) ve Grej (Gri- Bej) olmak üzere iki özel renk seçeneğiyle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, 2.249.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla koleksiyonerler, moda, tasarım ve lüks tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
İtalyan otomotiv devi FIAT, tasarımıyla olduğu kadar kullanışlı yapısı ve çoklu şarj seçenekleriyle şehir yaşamına uyum sağlayan modeli 500e'nin Giorgio Armani Collector's Edition versiyonunu yeniden Türkiye'de satışa sundu. İtalyan zarafetini ve sürdürülebilir mobilite anlayışını yansıtan özel seri, sınırlı adetlerle FIAT showroomlarında yerini alıyor. Verde Scuro (Koyu Yeşil) ve Grej (Gri-Bej) olmak üzere iki özel renk seçeneğiyle sunulan model, 2.249.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla koleksiyonerler, tasarım, moda ve lüks tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor.
1 Tasarım ve mühendislik yeniden buluşuyor
Elektrifikasyon sürecini iki temel ilkeye dayandıran FIAT, elektrikli otomobil konseptini yeniden tanımlarken bunu güzellik merceğinden hayata geçirme formülünü kullanıyor. Böylece elektrikli sürüş sadece heyecan verici ve çekici olmakla kalmıyor, aynı zamanda etik açıdan da doğru bir seçim olarak öne çıkıyor. Böylece her araç daha sürdürülebilir bir dünya yönünde bakış açısında bir değişim yaratıyor. FIAT’ın Torino’daki Mirafiori Fabrikası’nda üretilen otomobil, bir ulaşım aracından çok daha fazlasını; Giorgio Armani’nin ustalığının zirvesini ve FIAT Centro Stile’ın rafine sanatçılığını yansıtan imza niteliği taşıyor.
İki ünlü İtalyan markanın bu yeni hamlesi ile ortaklık dikkat çekici bir canlanmayla yeniden güçlerini birleştirirken; Armani ve FIAT ekibinin aylarca süren yoğun çalışması sonucunda ortaya çıkan proje, her iki markanın özünü tek bir şaheserde bir araya getirmeyi amaçlıyor. Sonuç olarak, haute couture koleksiyonlarında görülen titizlik ve üstün kalite anlayışıyla şekillendirilen 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, gerçek anlamda bir “Collector’s Edition” olarak ortaya çıkıyor.
2 İtalyan tasarımının özel yorumu
Otomotiv ve moda dünyasının bu özel versiyonu, sadece bu özel seri için yaratılan tasarım öğeleriyle bezenerek, sınırlı adetlerde satışa sunuluyor. 500e Giorgio Armani Collector’s Edition için otomobilin zarif hatchback tasarımını vurgulayan iki farklı ve özel renk yaratıldı. İlk renk, Giorgio Armani'nin kendine özgü tarzını ve rafine zevkini yansıtan, modern ve eşsiz bir renk olan Verde Scuro (Koyu Yeşil). İkinci renk ise Armani'nin icat ettiği sofistike ve nüanslı bir ton olan Grej (Gri-Bej). Gri ve beji bir araya getiren bu eşsiz renk, zarif hem de özgün bir ton oluşturarak iş birliğinin yenilikçi ruhunu yansıtıyor. İtalyan tasarımcılar dış görünümü şekillendirirken, Armani'nin estetiğine kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık, monokrom bir görünüm elde etmek üzere kontrastları ve süslemeleri en aza indirmeye odaklandı. GA logolu özel jantlar, Giorgio Armani imzalı yan plaka, gövde rengi ön ve yan çıtalar ile gövde rengi arka FIAT logosu, modele bütüncül ve özgün bir tasarım kimliği kazandırıyor. Dış tasarımın en dikkat çekici özelliği ise GA logosunu büyük ölçekte belirgin bir şekilde gösterecek şekilde özel olarak tasarlanan jantlar. Bu jantlar göz alıcı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda aracın uzaktan bile dikkat çekici bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Tasarım, projenin iş birlikçi doğasını vurgulamanın yanı sıra incelikli üç boyutlu yüzeyi sayesinde aerodinamik verimliliği de artırıyor. Jantlar, sofistike iki tonlu anodize yüzeye ve ince yanal kanallara sahip olup genel görünüme ekstra bir incelik ve zarafet katıyor.
FIAT 500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ın iç mekânı, geleneksel el sanatları tekniklerini anımsatan şerit dikişler ve orta koltuk eklerindeki üç boyutlu desenlerle yansıtılan olağanüstü işçiliğe dikkat çekiyor. Giorgio Armani imzalı özel gösterge paneli, 10,25 inç Giorgio Armani karşılama ekranı, GA logolu koltuk başlıkları, premium koltuklar ve kablosuz şarj ünitesi, özel serinin ayrıcalıklı karakterini tamamlıyor. Kabinde kullanılan malzemeler, ileri teknoloji ve geleneksel yöntemleri bir araya getirerek zarafeti ve en yüksek kalite seviyesini yansıtıyor. Yenilikçi detaylar arasında gösterge panelinde lüks kumaşa benzer bir yumuşaklık sunan lazer kesim ahşap bir ek yer alıyor. Bunlara, ince işçiliğe olan bağlılığı vurgulayan ayrıntılı el işçiliği unsurları, örneğin gösterişli nakışlar da eşlik ediyor. Aracın jantlarında ve koltuklarında Milanolu üstadın logosu yer alırken, imzası gösterge panelinde, iç kapılarda ve arka camda belirgin bir şekilde yer alıyor. Elbette bu da iş birliğinin özgün karakterini ve ayrıntılara gösterilen özeni vurguluyor.
3 Şehir yaşamına uygun elektrikli mobilite
Sınıfının en teknolojik otomobillerinden olan 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, tam LED Infinity Design farlar ve modern estetiği vurgulayan zarif cam tavan gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Versiyonda ayrıca üst düzey bir deneyim sunan JBL ses sistemi, 7 inç TFT ekran, DAB radyo ve kesintisiz bağlantı için kablosuz CarPlay/Android Auto desteğine sahip 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi öne çıkıyor. 500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ın kaputun altında 87 kW ve 118 HP güç üreten bir elektromotor yer alıyor. Böylece WLTP döngüsüne göre 320 kilometreye varan menzile ulaşılıyor. En güncel ADAS sistemleri ve Seviye 2 sürüş destek sistemiyle donatılan model; işlevselliğin yanında, güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.
Türkiye'de sınırlı adetle satışa sunulan Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, 2.249.900 TL anahtar teslim fiyatı ile satın alınabiliyor.