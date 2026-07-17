Sınırlı sayıda Fiat 500e Giorgio Armani Collector's yeniden Türkiye'de... İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv ve moda dünyasının bu özel versiyonu, sadece bu özel seri için yaratılan tasarım öğeleriyle bezenerek, sınırlı adetlerde satışa sunuluyor. 500e Giorgio Armani Collector’s Edition için otomobilin zarif hatchback tasarımını vurgulayan iki farklı ve özel renk yaratıldı. İlk renk, Giorgio Armani'nin kendine özgü tarzını ve rafine zevkini yansıtan, modern ve eşsiz bir renk olan Verde Scuro (Koyu Yeşil). İkinci renk ise Armani'nin icat ettiği sofistike ve nüanslı bir ton olan Grej (Gri-Bej). Gri ve beji bir araya getiren bu eşsiz renk, zarif hem de özgün bir ton oluşturarak iş birliğinin yenilikçi ruhunu yansıtıyor. İtalyan tasarımcılar dış görünümü şekillendirirken, Armani'nin estetiğine kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık, monokrom bir görünüm elde etmek üzere kontrastları ve süslemeleri en aza indirmeye odaklandı. GA logolu özel jantlar, Giorgio Armani imzalı yan plaka, gövde rengi ön ve yan çıtalar ile gövde rengi arka FIAT logosu, modele bütüncül ve özgün bir tasarım kimliği kazandırıyor. Dış tasarımın en dikkat çekici özelliği ise GA logosunu büyük ölçekte belirgin bir şekilde gösterecek şekilde özel olarak tasarlanan jantlar. Bu jantlar göz alıcı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda aracın uzaktan bile dikkat çekici bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Tasarım, projenin iş birlikçi doğasını vurgulamanın yanı sıra incelikli üç boyutlu yüzeyi sayesinde aerodinamik verimliliği de artırıyor. Jantlar, sofistike iki tonlu anodize yüzeye ve ince yanal kanallara sahip olup genel görünüme ekstra bir incelik ve zarafet katıyor.

FIAT 500e Giorgio Armani Collector’s Edition’ın iç mekânı, geleneksel el sanatları tekniklerini anımsatan şerit dikişler ve orta koltuk eklerindeki üç boyutlu desenlerle yansıtılan olağanüstü işçiliğe dikkat çekiyor. Giorgio Armani imzalı özel gösterge paneli, 10,25 inç Giorgio Armani karşılama ekranı, GA logolu koltuk başlıkları, premium koltuklar ve kablosuz şarj ünitesi, özel serinin ayrıcalıklı karakterini tamamlıyor. Kabinde kullanılan malzemeler, ileri teknoloji ve geleneksel yöntemleri bir araya getirerek zarafeti ve en yüksek kalite seviyesini yansıtıyor. Yenilikçi detaylar arasında gösterge panelinde lüks kumaşa benzer bir yumuşaklık sunan lazer kesim ahşap bir ek yer alıyor. Bunlara, ince işçiliğe olan bağlılığı vurgulayan ayrıntılı el işçiliği unsurları, örneğin gösterişli nakışlar da eşlik ediyor. Aracın jantlarında ve koltuklarında Milanolu üstadın logosu yer alırken, imzası gösterge panelinde, iç kapılarda ve arka camda belirgin bir şekilde yer alıyor. Elbette bu da iş birliğinin özgün karakterini ve ayrıntılara gösterilen özeni vurguluyor.