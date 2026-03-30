Çöpten ekonomiye 1 milyar liralık yatırım: Pendik’in geri dönüşüm başarısı

Yıldız, atıkların 17 farklı türe ayrıldığını belirterek, "Kağıt, karton, plastik, polietilen, polipropilen ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar çöpten ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Tesise getirilen atıklar, poşet açıcı sistemlerden geçerek tamamen makineler aracılığıyla ayrıştırılıyor. Saatte 8 ton kapasiteyle çalışan sistem, günlük 60 tonun üzerinde, tam kapasitede ise 250 tona kadar atık ayrıştırabiliyor. Plastik atıklar sulama borusu gibi ürünlere dönüştürülürken, alüminyum atıklar bisiklet üretiminde kullanılıyor. Kağıt ve karton atıklar ise yeniden defter, kağıt ve temizlik ürünleri olarak ekonomiye kazandırılıyor." bilgisini paylaştı.