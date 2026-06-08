Kızıldeniz'in derinliklerinde sessiz tehlike: Okyanuslar yok olma riskiyle karşı karşıya

Mercan resiflerinin alarm verdiğini belirten Ercümen, "Okyanusların yağmur ormanları olarak bilinen mercan resifleri, deniz yaşamının akciğerleri konumunda. Ancak yükselen deniz sıcaklıkları ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde mercanlar benzeri görülmemiş bir tehdit altında.