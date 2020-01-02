Stratejik önemi biraz daha artacak
2019, insan kaynakları (İK) departmanlarının stratejik öneminin arttığı bir yıl oldu.
Ekonomik durgunluk nedeniyle firmaların küçülmesi ya da organizasyonel değişikliklere gitmesi İK’ya olan ihtiyacı artırdı. İK birimleri, operasyon yönetiminden çok stratejik bir departman haline geldi.
Yenilikçi projeler, çalışan bağlılığının arttırılması, yetenek yönetimi süreçleri gibi stratejik projeler ön plana çıktı. Ayrıca 2019 yılı yapay zeka ve dijital dönüşümün sadece söylemde değil eylemde de organizasyon ve çalışanların hayatını ciddi olarak etkilediği bir yıl oldu.
İnsan kaynakları alanında bu değişimler sürerken işsizlik Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam etti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü işsiz sayısı 2019 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı yüzde 13,8’e ulaştı. Ancak araştırmalar 2020 yılı için umut vaat ediyor.
İşverenlerin bir sonraki çeyrekte iş gücünde çalışanların sayısını artırma ya da azaltma eğilimlerini ölçmek amacıyla üç ayda bir gerçekleştirilen ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış araştırmasına göre, işverenlerin işe alım beklentilerinde, mevsimsel değişikliklerden arındırıldığında, 2020 yılı ilk çeyreği için yüzde 10’luk artış görünüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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