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TAV’dan İGA’ya “Cesur” transfer

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ortaklarının öncülüğünde kurulan ve TUM markası altında (Tum İçtur Kiralama Yönetim ve İşletme Hizmetleri A.Ş.) terminaldeki 34 bin metrekarelik yeme içme alanını işleten şirketin başına Sadettin Cesur atandı.

05 Nisan 2023 | 18:03
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TAV’dan İGA’ya “Cesur” transfer

İGA’nın TAV’dan transfer ettiği Cesur, yakında görevine başlayarak hem TUM’un mevcut işlerini yönetecek hem de kendilerine ait yeni markalar geliştirecek. 

Haber Aero’nun haberine göre Cesur, dünyada tek çatı altındaki en büyük yiyecek ve içecek alanına sahip olan İstanbul Havalimanı terminalindeki tüm yeme-içme alanından sorumlu olarak, buraların tasarlanması, marka karmasının oluşturulması, kendi markalarının geliştirilmesi ve potansiyel yatırımcılar ile buluşturulmasını yönetecek.

Cengiz Holding, Kalyon Holding, IC Holding ve Saat & Saat ortaklığı ile 17 Eylül 2017 tarihinde kurulan Tum İçtur, İstanbul Havalimanı’ndaki Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan birbirinden farklı pastane, kafe, bar, restoran, kahve dünyasının sevilen zincirleri ve fast-food restoranlardan sorumlu. 

Sadettin Cesur Kimdir?

İstanbul’da doğan Sadettin Cesur, Edexcel/London University (BTEC) UK Seyahat ve Turizm İşletmeciliği mezunu. 1991 yılında Çınar Otel’de başladığı çalışma hayatına İstanbul’da Parksa Hilton ve Conrad’da devam etti. 1996 – 1998 yılları arasında İstanbul’da Four Seasons’ın açılışından Restaurant-Bar ve Cafe Müdürü olarak görev yaptı. Ardından Tepe-Bilintur Grubu’na bağlı Ankara Sports International’da Yiyecek ve İçecek Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ekim 1999’da BTA Havalimanları Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd. Şti.’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı ve Nisan 2000’de Genel Müdür oldu. Cesur, Temmuz 2011’de BTA İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak atandı. 1 Mart 2023’te kendi isteğiyle görevinden ayrılana kadar da bu unvanla hizmete devam etti.  
 

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