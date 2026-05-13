13 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Altın alış-satış rakamları yakından takip edilirken, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusu da gündemde yer alıyor. İşte 13 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…
13 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.860,5 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.218 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.423 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.405,88 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.722 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.705,7 dolar