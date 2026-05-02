2 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs güncel altın fiyatları…

2 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.703,2 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.015 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.031 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.592,92 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.860 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.614,2 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ