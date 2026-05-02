TEB 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, yılın birinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri, toplam aktiflerinin yüzde 60,58'ini oluşturdu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri yılın birinci çeyreğinde 484 milyar lira olurken, aynı dönemde toplam mevduatı 521 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde TEB'in net karı 4 milyar 373 milyon lira, öz kaynakları 63,2 milyar lira, sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde gerçekleşerek yüzde 16,44 oldu.

Yenilikçi ürün ve hizmet paketleri

TEB, geniş ürün yelpazesi ve dijitalleşme yatırımları doğrultusunda büyüme stratejisini başarıyla sürdürürken, farklı müşteri segmentlerinin kendine özgü ihtiyaçlarını analiz ederek yenilikçi ürün ve hizmet paketleri sunmaya devam etti.

Bankanın müşterilerine özel faiz oranlarıyla vadeli mevduatlarını günlük olarak değerlendirme imkanı tanıyan ve diledikleri zaman para çekme ve yatırma esnekliği sunan ürünü Marifetli Hesap, yılın ilk çeyreğinde sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi.

TEB, CEPTETEB Mobil Uygulaması ve İnternet Şubesi ile müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını dijital kanallardan hızlı ve pratik şekilde karşılamaya devam etti.

CEPTETEB Mobil'de gerçekleştirilen performans ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde uygulama daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirildi.

Özel Bankacılık müşterileri için finansal analiz raporlarına erişim kolaylaştırılarak getiri ve varlık analizlerinin tek platformdan görüntülenebilmesi sağlanırken, "Benim Evim Konut", "Konut Eşya", "Ailem Güvende" ve "Güvenli Kimliğim Ferdi Kaza" sigortalarıyla müşterilerin kendileri, aileleri ve varlıklarını güvence altına almaları desteklendi.

Ticari nitelikli müşterilere yenilikçi ve kapsamlı çözümler

TEB, ticari nitelikli müşterilerine yenilikçi ve kapsamlı çözümler sağladığı CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi ile dijital bankacılık alanındaki geliştirmelerini sürdürdü.

Açık bankacılık vizyonu doğrultusunda, farklı bankalara ait kart bilgileri ve hareketleri CEPTETEB İŞTE üzerinden tek platformda görüntülenebilir hale getirilirken, şahıs firmalarına sunulan limit aktarım özelliğiyle kart ve ticari kredi limitleri arasında hızlı geçiş imkanı sağlandı.

POS başvuru süreçlerinde kampanya bazlı paket seçimi yapılabilmesi, HGS başvurusu ile kart başvuru işlemlerinin dijital kanallardan kolayca tamamlanabilmesi mümkün hale getirildi.

Tarım müşterileri için Harman POS üye iş yerleri listesi erişime açılırken, kredi kartı borcu erken kapama ve yapılandırma gibi finansal yönetimi destekleyen fonksiyonlar devreye alındı.

Kurumsal İnternet Şubesi'nde ana kart başvurusu, çek karnesi gözlem ve vergi tahsil alındısı gibi işlemler dijital ortama taşınarak kullanıcı deneyimi güçlendirildi.

Müşterilerin tüm finansal verilerini tek ekranda görüntüleyebilmesi amacıyla karşılama sayfasına hesap hareketi grafikleri ve kredi teklif bileşenleri eklenirken, işlem onay süreçleri sadeleştirildi ve mevcut İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmeti genişletilerek teşvikli işlemlerin de dijital olarak yapılabilmesi sağlandı.

Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olmasına yönelik çalışmalar

TEB Özel Bankacılık, TEB Yatırım aracılığı ile sunduğu kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmetini yılın ilk çeyreğinde de başarıyla sürdürdü.

Bankanın yatırım uzmanları, yatırımcı profillerine uygun olarak yapılandırılmış portföy yönetim modeli seçeneklerini müşterilerine sunarken, bu yıl TEB Özel Bankacılık müşterilerinin katılımıyla ilki gerçekleştirilen "TEB Özel Varlık Yönetimi Buluşmaları" kapsamında makroekonomik görünümden küresel piyasalara, hisse senedi piyasalarından yatırım fonlarına kadar birçok konu, alanında uzman yöneticilerin değerlendirmeleriyle ele alındı.

TEB, Kadın Bankacılığı ile kadınların ekonomiye daha fazla dahil olması ve iş dünyasındaki varlığının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kadın girişimcilerin ve işletme sahiplerinin finansmana erişimini artırmaya yönelik kaynak sağlama amacıyla TEB, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile yaptığı işbirliği kapsamında, kadın sahipliğindeki ihracatçı firmalara İGE teminatlı olarak 40 milyon lira üst sınıra varan kredi tutarlarını Türk lirası ve yabancı para olarak kullandırma imkanı sundu.

TEB, kadın liderliğindeki işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

EBRD'nin kadın işletmelerin finansal ve finansal olmayan hizmetlere erişimini desteklemek için yürüttüğü "Türkiye İş Dünyasında Kadınlar II Programı" kapsamında sunulan finansmanın en az yüzde 70'inin büyük iller dışında faaliyet gösteren işletmelere kullandırılması hedefleniyor.

Banka, kadın sahipliği ve yönetimindeki firmalara kullandırılan kredilerde bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 8 seviyesinde büyüme sağladı.

TEB, finansal okuryazarlığa odaklanan çalışmalarına devam ediyor

Finansal okuryazarlığa odaklanan çalışmalarına devam eden TEB, Aile Akademisi çatısı altında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde farklı sektörlerden 6 firmanın yaklaşık 2 bin 500 çalışanına finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimi verildi.

Girişim Bankacılığı ile girişimcileri desteklemek ve ekosisteme katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdüren TEB, TİM-TEB Girişim Evi ve TOBB ile gerçekleştirdiği Demo Day etkinliğinde girişimcileri yatırımcılar ve sektör liderleriyle bir araya getirdi.

TİM-TEB Girişim Evi 2026 1. Dönem Start Up hızlandırma programı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep ve Mersin'den 42 girişimci programa kabul edildi.

Uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini artırma ve yatırımcı tabanını genişletme hedefi doğrultusunda TEB, 2 milyar dolara veya diğer yabancı para birimlerindeki eş değeri tutara kadar yurt dışı piyasalarda tahvil satışı yapmak amacıyla "Euro Medium Term Note" programı kurulumunu başarıyla tamamladı.

Farklı vade ve para birimlerinde esnek ve hızlı ihraç imkanı sağlayan program kapsamında ilk ihraç işlemini gerçekleştiren TEB, işlemle finansman araçlarını çeşitlendirerek küresel piyasalardaki konumunu daha da güçlendirdi.