8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. 8 Mayıs 2026 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken, güncel rakamlar araştırılıyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…

8 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.886,2 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.329 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.623 TL

Tam altın satış fiyatı: 45.069,91 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.074 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.725,4 dolar

