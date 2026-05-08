ARA
DOLAR
45,34
0,24%
DOLAR
EURO
53,42
0,41%
EURO
ALTIN
6812,41
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Hangi araçlar yatırımcısına kaybettirdi?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, Euro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan Doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,05, Euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan Doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?-1

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,65 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?-2

Altı aylık değerlendirmeye göre yatırımcısına en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?-3

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 5,09 ve Amerikan Doları yüzde 8,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 7,80 ve Amerikan Doları yüzde 11,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Nisanda hangi yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?-4
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL