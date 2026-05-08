Sanayi üretimi mart ayında ivme kaybetti

Sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda da yüzde 1,1 düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 3,9 arttı.

