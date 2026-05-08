Ağrı’dan dünyaya ihracat köprüsü: KOSGEB desteğiyle kapasite artırıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde faaliyet gösteren strafor fabrikası, KOSGEB tarafından sağlanan yaklaşık 20 milyon liralık destekle üretim kapasitesini artırdı.

İhlas Haber Ajansı

Yeni makine yatırımlarıyla büyüyen fabrikada çalışan sayısı 40'ın üzerine çıkarken, işletme yönetimi ihracatı hedefliyor.

KOSGEB tarafından desteklenen proje kapsamında işletmeye makine ve teçhizat yatırımları, işletme sermayesi ve personel giderleri için toplam 18 milyon 727 bin liralık kredi desteği sağlandı. Ayrıca firma, İstihdamı Koruma Destek Programı çerçevesinde yaklaşık 2 milyon liralık ek destekten de yararlandı.

Sağlanan finansmanla birlikte fabrikadaki çalışan sayısı 33'ten 40'ın üzerine çıkarken, üretim kapasitesi de artırıldı. İşletmenin yaklaşık 7 milyon liralık faiz yükünün KOSGEB tarafından karşılandığı, böylece firmanın finansmana daha kolay erişim sağladığı belirtildi.

Fabrika sahibi Mehmet Aslan, 2015 yılında kurulan tesiste dış cephe mantolama ürünleri, yerden ısıtma sistemleri, strafor ve çeşitli yapı malzemeleri ürettiklerini söyledi.

Arslan, en büyük hedeflerinin vatandaşların başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan kendi memleketlerinde çalışabilmeleri olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlıyoruz. Devletimizin verdiği destekle yatırımlarımızı büyüttük. Teknolojik yatırımlar kapsamında robot sistemleri ve yeni makinelerle üretim yapıyoruz. Hedefimiz üretim kapasitemizi daha da artırmak ve ilerleyen süreçte ihracata başlamak" dedi.

Fabrikada yaklaşık 11 yıldır operatör olarak çalışan Yunus ise fabrikanın bölge için önemli bir istihdam kapısı olduğunu belirterek, "Bu sayede başka şehirlere gitmeden kendi memleketimizde çalışma imkanı bulduk. Ailemizden uzak kalmıyoruz. Burada zamanla adeta bir aile ortamı oluştu" diye konuştu.
