Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 30 Mayıs 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (30 Mayıs)

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 980,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 967,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 980,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.608 lira, Cumhuriyet altını da 6.570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1.863 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD’de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya’da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, ABD’de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.