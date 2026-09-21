Dünyanın en ünlü yatırımcısı Warren Buffett, servetini ve itibarını her zaman "sıkıcı" olarak nitelendirilen işlere yatırım yaparak inşa etti. Geçen yıl Berkshire Hathaway yönetim kurulu başkanlığından ayrılan 96 yaşındaki Buffett, 60 yıl boyunca şirketi geleneksel sektörlere yönlendirdi. Sigorta, demiryolları ve kamu hizmetleri gibi reel ekonominin temel taşlarına odaklanan ünlü yatırımcı, piyasaları kasıp kavuran yapay zeka çılgınlığında da felsefesinden ödün vermedi.

Berkshire Hathaway, Apple ve Alphabet gibi yapay zeka dalgasının içindeki devlerde pay sahibi olsa da bu hızın peşinden koşup tüm sermayesini popüler yapay zeka şirketlerine yatırmadı. Buna rağmen Berkshire, yapay zeka altyapı hamlesinden en çok kazanan şirketlerden biri haline geldi. Yapay zeka teknolojisinin ihtiyaç duyduğu devasa enerji miktarı ve veri merkezlerinin artan güç talebi, Buffett’ın yıllar önce yaptığı geleneksel enerji ve altyapı yatırımlarını bu yeni dönemin en kazançlı hamlelerine dönüştürdü.

Asıl kazancın arkasında elektrik üretimi ve dağıtımı var

Berkshire’ın en büyük hisse pozisyonlarından biri, Buffett’ın 2016 yılında dayanıklı bir tüketim ürünleri şirketi olarak görerek yatırım yaptığı Apple. Şirket ayrıca Haziran ayında Alphabet’e ortak olduğunu açıklayarak geçmişine kıyasla daha doğrudan bir yapay zeka adımı attı. Ancak Berkshire’ın yapay zekadan elde ettiği asıl kazancın arkasında elektrik üretimi ve dağıtımı yatıyor.

Berkshire, 2000 yılında ABD'nin Midwest bölgesinde elektrik sağlayan MidAmerican Energy şirketini satın aldı. O dönemde bu hamlenin yapay zekayla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak yirmi yıl sonra, yapay zekanın doymak bilmeyen enerji talebi ekonomiyi şekillendirirken, kamu hizmeti şirketlerine sahip olmak stratejik bir avantaja dönüştü.

CNN'de yer alan habere göre; Mahoney Asset Management Başkanı ve CEO'su Ken Mahoney konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Berkshire, yapay zekanın en temel ihtiyacı olan enerji ve kamu hizmetleri alanında zaten kazançlı bir konumdaydı. Kazananın kim olacağını bilmeyi gerektirmeyen bir pozisyon almak tam da Buffett tarzı bir yaklaşım. O, ekonominin onsuz işleyemeyeceği şirketlere sahip olmak gerektiğini uzun zaman önce anladı. İş dünyasında bazen en 'sıkıcı' şeyler en istikrarlı kârı getirir" ifadelerini kullandı.

Veri merkezleri ve türbin üretimi

MidAmerican, günümüzde veri merkezlerinin merkezi haline gelen Iowa gibi eyaletlere elektrik sağlıyor. 2025 yılında yönetimi Buffett'tan devralan Berkshire CEO'su Greg Abel, Mayıs ayındaki yıllık hissedarlar toplantısında Iowa'daki enerji yüklerinin %8'inin doğrudan veri merkezlerinden kaynaklandığını belirtti.

Berkshire ayrıca veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı Nevada'da faaliyet gösteren NV Energy'nin de sahibi.

Buffett’ın yapay zekaya yönelik dolaylı yatırımı sadece enerji dağıtımıyla da sınırlı kalmadı. Berkshire Hathaway, 2016 yılında elektrik jeneratörlerinin ana bileşeni olan türbinler için parça üreten Precision Castparts şirketini satın almıştı. Berkshire o dönemde bu satın alma nedeniyle 11 milyar dolarlık bir değer düşüklüğü yazmak zorunda kalmış ve Buffett şirket için "çok fazla ödeme yaptığını" itiraf etmişti.

Ancak yapay zeka patlamasının elektrik talebini artırmasıyla birlikte gaz türbinlerine olan talep tavan yaptı. Precision Castparts da bu sektörün ihtiyaç duyduğu karmaşık parçaları üreten kilit bir oyuncu haline geldi. VistaShares CEO'su Adam Patti, "Türbinler veri merkezleri için en büyük darboğazlardan biri. Berkshire şu an tam olarak tatlı noktada duruyor" diyerek durumun önemini vurguladı.