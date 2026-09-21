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"Rusya dizel yakıt sanayisinde kontrolü kaybetti"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile savaşı nedeniyle Rusya'nın dizel yakıt sanayisinin kontrolünü kaybettiğini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Rusya dizel yakıt sanayisinde kontrolü kaybetti"

Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt sanayisinin kontrolünü "ne yazık ki" kaybettiğini savunan Trump, dizel yakıt üreten rafinerilerin büyük çoğunluğunun "havaya uçurulduğunu" ve "en azından geçici olarak faaliyet dışı" kaldığını iddia etti.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki "saçma ve bitmek bilmeyen savaşın" sona ermesi gerektiğini belirterek, "Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin öldürülmesi nedeniyle bütün dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç." ifadelerini kullandı.

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