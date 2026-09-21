MEB'den veli görüşmelerine yeni düzenleme: Randevusuz ziyaret sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin öğrencilerin eğitim süreçleri ve gelişimleri hakkında bilgi edinmesini, okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla "Okul Randevu Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Yeni sistemle birlikte Türkiye genelindeki veli görüşmeleri randevu üzerinden gerçekleştiriliyor. Okullara randevusuz veli ziyaretleri kabul edilmezken, öğrencinin resmi velisi veya vasisi olmayan kişilerin de okul binalarına girişine izin verilmiyor.

Veliler sistem üzerinden okul yöneticileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerden randevu alabiliyor. Görüşmelerde öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında bilgi alınabiliyor, rehberlik hizmetlerinden yararlanılabiliyor, ayrıca talep ve öneriler okul yetkililerine iletilebiliyor.