MEB'den veli görüşmelerine yeni düzenleme: Randevusuz ziyaret sona erdi

Okullarda veli ziyaretlerine yönelik yeni bir uygulama devreye alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ortamlarının güvenliğini artırmak ve okul ile aile arasındaki iletişimi belirli bir plan dahilinde yürütmek için "Okul Randevu Sistemi"ni ülke genelinde başlattı.
Düzenlemeyle birlikte veliler okulları artık randevu alarak ziyaret edebilecek. Öğrencilerin resmi velisi veya vasisi olmayan kişilerin ise okul binalarına girişine izin verilmeyecek.
1 Okullarda randevusuz veli ziyareti sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin öğrencilerin eğitim süreçleri ve gelişimleri hakkında bilgi edinmesini, okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla "Okul Randevu Sistemi"ni uygulamaya aldı.
Yeni sistemle birlikte Türkiye genelindeki veli görüşmeleri randevu üzerinden gerçekleştiriliyor. Okullara randevusuz veli ziyaretleri kabul edilmezken, öğrencinin resmi velisi veya vasisi olmayan kişilerin de okul binalarına girişine izin verilmiyor.
Veliler sistem üzerinden okul yöneticileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerden randevu alabiliyor. Görüşmelerde öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında bilgi alınabiliyor, rehberlik hizmetlerinden yararlanılabiliyor, ayrıca talep ve öneriler okul yetkililerine iletilebiliyor.
2 Veliler MEBİM üzerinden randevu alabilecek
Okul Randevu Sistemi'ne Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) de dahil edildi. Veliler, 7 gün 24 saat hizmet veren 444 0 632 numaralı MEBİM hattı üzerinden randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
İletişim Merkezi üzerinden okul yönetimi veya öğretmenlerle görüşmek için yeni randevu alınabilirken, daha önce oluşturulan randevuların iptali de yapılabiliyor.
3 Randevu sonucu veliye nasıl bildirilecek?
MEBİM üzerinden yapılan randevu talepleri, ilgili okulun değerlendirmesine sunuluyor. Değerlendirme tamamlandıktan sonra randevunun durumuna ilişkin bilgi, veliye SMS veya e-posta aracılığıyla iletiliyor.
4 Veliler okul randevusunu nasıl alacak?
Öğretmenlerle veliler arasındaki görüşmelerin daha düzenli ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan Okul Randevu Sistemi ile okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimin daha kolay kurulması hedefleniyor.
Veliler randevu işlemlerini Okul Randevu Sistemi'nin internet sitesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) veya 444 0 632 numaralı MEBİM hattı üzerinden başlatabiliyor.