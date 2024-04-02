ARA
Bist 100
9238,04
0,88%
Bist 100
Dolar/TL
32,1942
-0,1932%
Dolar/TL
Euro/TL
34,604
-0,3019%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0736
-0,0638%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2341,33
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Nisan 2024 altın fiyatları…

02 Nisan 2024 | 10:59
Son Güncellenme: 02 Nisan 2024 | 11:10
Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 330 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artış kaydeden gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 335 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 330 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 primle 2 bin 255 dolarda seyrediyor. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine diğer ülkelerden daha geç başlama ihtimalinin yükselmesi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimalinin yüzde 58'e gerilediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 270 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2341,33 0,26%
  • ALTIN ONS 2262 0,47%
  • BIST 100 9238,04 0,88%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,563 -0,055%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35612 -0,08362%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,7375 0,3965%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1942 -0,1932%
  • EURO/DOLAR 1,0736 -0,0638%
  • EURO/TURK LIRASI 34,604 -0,3019%
  • STERLIN/DOLAR 1,25568 0,04262%
Günün En Çok Okunanları
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
Ankara seçim sonuçları: Mansur Yavaş'tan açıklama
Ankara seçim sonuçları: Mansur Yavaş'tan açıklama
Seçim partilerin koltuk sayısını nasıl değiştirdi?
Seçim partilerin koltuk sayısını nasıl değiştirdi?
Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?
Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
Güler Sabancı'dan yerel seçim mesajı
GERİ
İLERİ
'Süper Vali'nin oğlu belediye başkanı oldu
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
Ankara seçim sonuçları: Mansur Yavaş'tan açıklama
Seçim partilerin koltuk sayısını nasıl değiştirdi?
Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
Ankara seçim sonuçları: Mansur Yavaş'tan açıklama
Seçim partilerin koltuk sayısını nasıl değiştirdi?
Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?
Seçimlerde el değiştiren 6 büyükşehir
Ankara seçim sonuçları: Mansur Yavaş'tan açıklama
Seçim partilerin koltuk sayısını nasıl değiştirdi?
Ankara'da hangi ilçeleri hangi parti kazandı?
Yapı Fuarı’ndan ihracata destek
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL