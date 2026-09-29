Türk Markaları Bürokrasiye ve Büyük Yatırımlara Girmeden Rusya’da Satışa Nasıl Başlayabilir?

Rusya’da E-Ticaret Nasıl İşliyor?

Rusya’nın e-ticaret pazarı hızla büyüyor. Pazarın toplam işlem hacmi 2020’de 3,2 trilyon rubleyken 2025’te dört kattan fazla artarak 13,2 trilyon rubleye ulaştı [1].

Satışların büyük bölümü, binlerce bağımsız satıcının ürünlerini listelediği çevrim içi pazaryerleri üzerinden gerçekleşiyor. Bu platformlar, satışlardan belirli bir komisyon karşılığında ödeme süreçlerini yönetiyor ve satıcıların müşterilere ulaşmasını sağlıyor.

Rusya’nın en büyük pazaryerlerinden biri olan Ozon’da yüz binlerce satıcı ve 69 milyondan fazla aktif alıcı bulunuyor. Şirketin 2025 yılı sonuçlarına göre platformda her gün 9 milyondan fazla sipariş veriliyor [2]. Bu rakam, platformun ölçeğinin yanı sıra Rus tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi de gösteriyor. Çevrim içi alışveriş, hem büyük şehirlerde hem de küçük yerleşimlerde günlük yaşamın bir parçası hâline geldi.

Türk girişimciler, Ozon Global üzerinden Rusya’daki müşterilere ürünleri önceden Rusya’ya göndermeden ulaşabilir. 2026’nın ikinci çeyreğinde Türkiye’den verilen siparişler %80 arttı.

Türkiye kaynaklı ürün segmenti henüz doygunluğa ulaşmış değil. Bu nedenle satıcılar, rekabet yoğunlaşmadan pazarda kendi alanlarını oluşturma fırsatına sahip.

Neden Önce Test Etmelisiniz?

Bir pazarın toplam büyüklüğü, belirli bir ürüne yönelik talebi tek başına göstermez. Türkiye’de çok ilgi gören bir ürün; iklim, tüketici zevkleri ve alışkanlıkları, kategori içi rekabet, marka algısı veya ambalajı nedeniyle Rusya’da aynı ilgiyi görmeyebilir.

Geniş ölçekli bir lansmana yatırım yapmadan önce şu sorulara yanıt aramak gerekir:

Ürüne gerçekten talep var mı? Rus tüketiciler bu ürünü sipariş etmeye istekli mi? Tüketici davranışları ülkeden ülkeye değişir. Örneğin VCIOM’a göre diğer alıcıların yorumları, pazaryerlerinde ürün seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biridir [3].

Rus tüketiciler bu ürünü sipariş etmeye istekli mi? Tüketici davranışları ülkeden ülkeye değişir. Örneğin VCIOM’a göre diğer alıcıların yorumları, pazaryerlerinde ürün seçimini etkileyen başlıca faktörlerden biridir [3]. Ürün yelpazesindeki hangi ürünlerin potansiyeli daha yüksek? Aynı markanın ürünleri bile farklı performans gösterebilir. Bir spor ayakkabı modeli bir haftada tükenirken başka bir model çok az sipariş alabilir.

Aynı markanın ürünleri bile farklı performans gösterebilir. Bir spor ayakkabı modeli bir haftada tükenirken başka bir model çok az sipariş alabilir. En uygun fiyatlandırma stratejisi hangisi? Türkiye’de cazip görülen bir fiyat, Rus tüketiciler için fazla yüksek veya şüphe uyandıracak kadar düşük olabilir.

Bu sorulara daha güvenilir yanıtlar bulmak için pilot satış süreci yürütmek gerekir.

Talep En Az Maliyetle Nasıl Test Edilir?

Türk markaları, Ozon Global üzerinden Rusya’da şirket, depo veya ofis kurmadan satışa başlayabilir.

1. Ozon Global’e kaydolun

Telefon, e-posta ve Türkiye vergi kimlik numarası (VKN) ile kayıt olun.

2. Ürünleri seçin

Tüm ürünleri aynı anda test etmek yerine, talep potansiyeli yüksek 20–50 ürüne odaklanın.

3. Ürün listelemelerini oluşturun

Ürün özelliklerini, görselleri ve açıklamaları eksiksiz hazırlayın. Ozon’un yapay zekâ araçlarından da yararlanabilirsiniz.

4. Fiyatları belirleyin

Komisyon ve uluslararası lojistik maliyetlerini hesaba katarak rekabetçi fiyatlar belirleyin. Ürün listelemek için ön ödeme gerekmez.

5. Sonuçları analiz edin

Satıcı hesabındaki analiz araçlarıyla satışları, müşteri davranışlarını ve ürün performansını takip edin.

Pilot satış için genellikle 1–2 aylık test süresi yeterlidir.

Pilot Satış Sürecinde Hangi Göstergelere Bakılmalı?

Talebi değerlendirmek için satış hunisinin temel göstergelerini takip edin:

Gösterimler ve ürün sayfası ziyaretleri: Ürünün ne kadar görünür ve ilgi çekici olduğunu gösterir.

Ürünün ne kadar görünür ve ilgi çekici olduğunu gösterir. Dönüşüm oranı: Ziyaretçilerin ne kadarının satın alma yaptığını gösterir.

Ziyaretçilerin ne kadarının satın alma yaptığını gösterir. Sipariş sayısı: Talebin zaman içindeki değişimini gösterir.

Talebin zaman içindeki değişimini gösterir. Ortalama sipariş tutarı: Müşterilerin ortalama harcamasını gösterir.

Müşterilerin ortalama harcamasını gösterir. Yorumlar ve puanlar: Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti hakkında bilgi verir.

Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti hakkında bilgi verir. İade oranı: Ürünün müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeye yardımcı olur.

Ürünün müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmeye yardımcı olur. Tanıtım maliyeti ve müşteri edinme maliyeti: Satışları artırmak için yapılan harcamaların verimliliğini gösterir.

Satışları artırmak için yapılan harcamaların verimliliğini gösterir. Net kâr marjı: Pilot satışların kârlılığını değerlendirmeyi sağlar.

Testin Başarısı Nasıl Değerlendirilir?

Satışlar istikrarlıysa, ürün rekabetçi fiyat ve puana sahipse ve iade veya olumsuz yorum oranı düşükse test başarılı kabul edilebilir.

Sonuçlar beklentileri karşılamıyorsa fiyat, ürün konumlandırması veya ürün yelpazesi değiştirilerek yeniden test yapılabilir. Başarılı ürünlerde ise satış hacmi artırılmalı; en yüksek dönüşüm ve kârlılık sağlayan ürünlere odaklanılmalıdır.

Ozon, geniş bir lojistik ağına sahip çok kategorili bir pazaryeridir. Şirket; Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Moğolistan’ın yanı sıra Çin ve Türkiye’de de faaliyet göstermektedir. Platformda kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 400 milyonu aşkın ürün listelemesi bulunmaktadır. Yaklaşık 69,2 milyon aktif alıcı siparişlerini Ozon’un geniş lojistik altyapısı üzerinden teslim alırken bu altyapı, 750 binden fazla girişimcinin ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satmasına da olanak tanımaktadır.



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