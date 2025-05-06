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  • Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ve gram altın bugün yükseldi mi, düşüyor mu? İşte piyasalardaki son değerler

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ve gram altın bugün yükseldi mi, düşüyor mu? İşte piyasalardaki son değerler

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 175 liradan işlem görüyor. Piyasalardaki son durumu takip edenler yatırım altınlarındaki son değerleri merak ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

06 Mayıs 2025 | 11:26
Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Çeyrek altın ve gram altın bugün yükseldi mi, düşüyor mu? İşte piyasalardaki son değerler

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 363 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tarife politikalarına ilişkin söylemlerini sürdürmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasa iyimserliğini arttırdığını ancak gümrük tarifelerine dair artan endişelerin küresel risk iştahını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte, para piyasalarında ise Fed’in yarınki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken temmuz ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 72 seviyesinde fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatlarındaki son durum: 

1 Çeyrek Altın

Çeyrek Altın Çeyrek Altın fiyatı bugün 6.951,00 TL civarında işlem görüyor.

2 Yarım Altın

Yarım Altın Yarım Altın fiyatı bugün 13.905,00 TL civarında işlem görüyor.

3 Cumhuriyet Altın

Cumhuriyet Altın Cumhuriyet Altını bugün 27.691,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

4 22 Ayar Bilezik

22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik gram satış fiyatı bugün 4.052,24 TL seviyesinde işlem görüyor.

5 Tam Altın

Tam Altın Tam Altın satış fiyatı bugün 27.158,10 TL'den işlem görüyor.

6 Reşat Altın

Reşat Altın Reşat Altını satış fiyatı bugün 27.723,95 TL'den işlem görüyor.
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  • ALTIN GRAM - TL 4191,01 1,39%
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Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
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