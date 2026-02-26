Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (26 Şubat 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,8650'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,8830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,9900'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 59,6270'ten satılıyor.

Dolar endeksinde yüzde 0,1 azalış

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,5 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ile jeopolitik riskler devam ediyor. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, ülke heyetlerinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

Fed'in haziranda faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler güç kaybediyor

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sözle yönlendirmelerin, bankanın iş gücü piyasasına ilişkin risklere paralel olarak enflasyon endişelerini koruduğunu göstermesi, para politikasında temkinli duruşun en azından bir süre daha sürebileceğine işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, bankaya ilişkin gevşeme tahminleri temmuz toplantısında konsolide olmaya yakın duruyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini vurguladı.