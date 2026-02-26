Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi, kasası doldu taştı

Devler Ligi'nde bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılar aynı zamanda kasasını da doldurdu.

İlk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanştaki sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Galatasaray, son 16'da Liverpool ya da Tottenham'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Juventus'u elemesiyle bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir güncellendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Juventus eşleşmesi öncesinde 42.5 milyon euroluk gelirin sahibi olmuştu. Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazandı.

Lig etabında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu. Sarı-kırmızılılar son 16 play-off'una kaldığı için 1 milyon euroluk geliri de kasasına koymuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazandı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

Çeyrek final: 12,5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18,5 milyon euro

Şampiyonluk: 6,5 milyon euro