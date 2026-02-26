ARA
DOLAR
43,94
0,17%
DOLAR
EURO
51,90
0,02%
EURO
ALTIN
7348,62
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi, kasası doldu taştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Juventus'u eledi ve son 16 turuna adını yazdırdı. Avrupa futbolunun devleri ile yarışan Galatasaray çok ciddi bir gelirin sahibi oldu.


Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi, kasası doldu taştı

Devler Ligi'nde bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılar aynı zamanda kasasını da doldurdu.

İlk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanştaki sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Galatasaray, son 16'da Liverpool ya da Tottenham'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Juventus'u elemesiyle bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelir güncellendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Juventus eşleşmesi öncesinde 42.5 milyon euroluk gelirin sahibi olmuştu. Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, katılım bedeli olarak 18,62 milyon euro kazandı.

Lig etabında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Galatasaray, bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu. Sarı-kırmızılılar son 16 play-off'una kaldığı için 1 milyon euroluk geliri de kasasına koymuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazandı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

Çeyrek final: 12,5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18,5 milyon euro
Şampiyonluk: 6,5 milyon euro

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL