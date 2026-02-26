Veriler belli oldu: Dış ticaret açığı yıla artışla başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri belli oldu. Buna göre, ihracat 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 2 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Ocak ayında yüzde 2 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan, 19 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan, 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında yüzde 73,8 iken, 2026 Ocak ayında yüzde 70,8'e geriledi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,1 olarak açıklandı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 72,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,1 oldu.