29. Aydın Doğan Ödülü Selda Bağcan’a verilecek

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1997 yılından bu yana her yıl kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşmış kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü, bu yıl 'Müzik' alanında veriliyor.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Türk müziğinin evrensel bir sese dönüşmesinde öncü bir rol üstlenmesi, yarım asrı aşkın sanat yaşamı boyunca halkın duygularını, toplumsal adalet arayışını ve Anadolu’nun kültürel zenginliğini müziğiyle dünyaya taşıması, 1970’lerden günümüze uzanan sanat yolculuğunda özgün yorum gücü, mücadele ve umut temalı eserleriyle yalnızca Türkiye’de değil uluslararası müzik çevrelerinde de büyük saygı görmesi ve halk müziğini çağdaş müzikle harmanlayarak genç kuşaklara ilham vermeyi sürdürmesi nedeniyle 29. Aydın Doğan Ödülü’nün Selda Bağcan’a takdim edilmesini kararlaştırmıştır."

Selda Bağcan’a ödülü, Kasım ayında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

