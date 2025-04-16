Altın fiyatları şuan ne kadar kaç TL? Gram altın, çeyrek altın ve tüm altın türlerinde son durum | 16 Nisan

Emtia piyasasında, yılın ilk çeyreğinde özellikle tarife endişeleri ve küresel ekonomik belirsizliklerle sert dalgalanmalar görülürken, bu dönemde altın, bakır ve kahvede sert yükselişler söz konusu oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'den gelen ekonomik veriler de emtia piyasası üzerinde etkili oldu.

Analistler, Çin'deki iç talepte görülen zayıflığın ülke ekonomisi için önemli risklerden biri olarak öne çıktığını kaydederek, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Bunun yanı sıra Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında ABD'nin ticari tarifeleri artırması ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle yavaşladı. Ülkede, hükümetin bankaları kişisel tüketim kredileri vermeye teşvik edeceği ve iç tüketimi artırmaya yönelik adımlar atacağına yönelik haber akışı ise emtia piyasasının yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahip oldu.

Çin'deki olumlu ekonomik veriler de emtia piyasasını olumlu etkiledi. Bu durum, artan ticaret savaşı nedeniyle zayıflayan talebe ilişkin endişelerin dengelenmesine yardımcı oldu. Küresel talep endişelerinin ham petrol fiyatlarını olumsuz etkilerken, Çin'in ABD tarım ürünlerinin ithalatını kısıtlaması nedeniyle tahıl fiyatları baskı altına girdi.

Analistler, küreselleşmenin gerilemesi ve korumacı politikaların öne çıkmasının enflasyonist baskıları artırabileceğini ve endüstriyel metaller, enerji ve tarım ürünlerine uzun vadeli talebi yükseltebileceğini kaydetti.

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Değerli metaller sert yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın tarife planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle ekonomik büyümeye ilişkin endişeler güvenli liman olan altına talebi artırdı. Trump'ın politikaları ve jeopolitik gerilimler de gümüş fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Başkan Trump'ın otomobil endüstrisini "kurtaracaklarına" dair açıklaması ise paladyumda ve platin fiyatlarını destekledi.

Bu gelişmelerle, yılın ilk çeyreğinde ons bazında fiyatlar altında yüzde 19,1 gümüşte yüzde 18, platinde yüzde 10,2 paladyumda yüzde 8,2 arttı.

Baz metallerde bakır fırtınası esti

Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin endüstriyel aktivitede iyileşme olduğuna dair sinyaller vermesiyle baz metal fiyatları genel olarak olumlu etkiledi. Ülkede ekonomiye destek kapsamında ek teşvik önlemleri beklentisi ve stratejik rezervlerin artırılmaya çalışılmasına yönelik atılan adımlar da fiyatlarda olumlu etkiye sahip oldu.

Trump'ın Kongre'deki konuşması sırasında bakır ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini belirtmesi bakır fiyatlarındaki yükselişe neden olan başlıca faktörler arasında yer aldı.

Baz metallere bakıldığında ise tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 26, kurşunda yüzde 3,2, nikelde yüzde 3,6 artarken, alüminyumda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 4,5 azaldı. Bakırın libresi, 5,33 dolarla rekor seviyeyi gördü.

