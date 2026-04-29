Altın fiyatlarında düşüş! 29 Nisan 2026 gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması ve bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesinde güçlenen “şahin Fed” beklentileri, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Peki, altın piyasasında son durum ne? İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
29 Nisan 2026 Çarşamba güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.661,6 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 10.972 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 21.944 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.103,28 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.755 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.592,9 dolar