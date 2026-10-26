Altın fiyatlarında son durum: 26 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? Ons altın bugün hangi seviyeden işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...