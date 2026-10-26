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Ekonomist
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Altın fiyatlarında son durum: 26 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve alım satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından izleniyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu merak ediliyor. Peki, 26 Ekim 2026 Pazartesi gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Yarım altın ve ons altın bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum: 26 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? Ons altın bugün hangi seviyeden işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 26 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 26 Ekim 2026

Alış: 4.013,35 dolar

Satış: 4.013,94 dolar

2 26 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

26 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.420,28 TL

Satış: 6.421,22 TL

3 28 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

28 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.492 TL

Satış: 10.584 TL

4 26 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

26 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 20.975 TL

Satış: 21.154 TL

5 26 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

26 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.186,62 TL

Satış: 42.008,39 TL

6 26 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

26 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 41.822 TL

Satış: 42.172 TL

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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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