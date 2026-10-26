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Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme: Özel sektör tahvillerinin geri ödemelerine destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari kredilerde büyüme sınırı dışında tutulan kredilere ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Söz konusu değişiklikle makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve likidite yönetiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme: Özel sektör tahvillerinin geri ödemelerine destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazıyla Türk lirası ticari kredilere ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar vadesi dolacak olanların geri ödenmesi amacıyla kullandırılacak krediler, kredi büyüme sınırından muaf tutuldu.

Makrofinansal istikrar ve likidite yönetimi desteklenecek

TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.

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Anadolu Ajansı
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