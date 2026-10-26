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SPK'dan yeni düzenleme: Nitelikli yatırımcılar için sınır 50 milyon TL'ye yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcı statüsü için aranan toplam finansal varlık tutarının 50 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı. 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarı ise 25 milyon TL olarak güncellendi.

SPK'dan yeni düzenleme: Nitelikli yatırımcılar için sınır 50 milyon TL'ye yükseldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılara yönelik finansal varlık şartında değişikliğe gitti. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, nitelikli yatırımcılar için belirlenen toplam finansal varlık tutarı 50 milyon TL'ye yükseltildi.

5 milyon TL olan işlem hacmi tutarı 25 milyon TL oldu

SPK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Karar Organı’nın 26.10.2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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