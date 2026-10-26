Reuters'ın haberine göre; Elon Musk, SpaceX’in yapay zeka grafik işlemcileri (GPU) satın almak amacıyla 40 milyar dolarlık borç finansmanını tamamladığını açıklarken; daralan kredi piyasalarının daha küçük ölçekli yapay zeka altyapı şirketlerinde kitlesel iflaslara ve konsolidasyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Finansmanın ağırlıklı olarak 2027’nin ilk ve ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanan GPU’ları kapsadığını belirten Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu borcun büyük ölçüde vadesinden önce ödenebilir nitelikte olduğunu ifade etti.

Musk, "Bu finansman esas olarak ilk iki çeyrekte teslim edilecek GPU alımları için sağlanan geri çağrılabilir borçtan oluşuyor. Yani bu çeyrek için kritik bir etken değil" dedi.

"Yapay zeka dışında geliri olmayan şirketlerin işi zor"

Musk, yapay zeka altyapı geliştiricileri için kredi koşullarındaki keskin kötüleşmeye rağmen, SpaceX'in yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notu ile Starlink uydu interneti ve roket fırlatma işlerinden elde ettiği gelirler sayesinde bu finansmanı temin edebildiğini vurguladı.

"Son birkaç haftadır borç piyasaları, yapay zeka veri merkezlerinden bağımsız önemli bir geliri olmayan şirketler için finansman erişimini neredeyse tamamen kapattı. SpaceX GPU’lar için 40 milyar dolarlık borç finansmanı sağladı, ancak bizim yatırım yapılabilir kredi notumuz var; Starlink ve fırlatma gelirlerine sahibiz."

Bu açıklamalar, teknoloji devlerinin devasa yapay zeka veri merkezleri kurmak ve giderek pahalılaşan donanımları satın almak için yüksek miktarlarda borçlandığı bir dönemde yatırımcıların artan endişelerine dikkat çekiyor. Köklü teknoloji şirketleri mevcut iş alanlarındaki güçlü nakit akışına güvenebilirken, daha küçük yapay zeka altyapı sağlayıcıları büyümek için sürekli borç ve özkaynak piyasalarına bağımlı durumda bulunuyor.

"Neocloud" şirketleri için tehlike çanları çalıyor

Musk, özellikle yapay zeka geliştiricilerine ve diğer müşterilere özelleştirilmiş GPU işlem gücü kiralayan "neocloud" (yeni nesil bulut) şirketleri için sonuçların çok daha ağır olacağını öngördü. Bu şirketlerin çoğu, işlem gücü talebinden yararlanmak adına hızlı bir genişleme stratejisi izlemiş ve donanım alımlarında büyük oranda borçlanmaya gitmişti.

Musk bu duruma ilişkin, "Bu gelişme, sayıları 200'ü aşan neocloud şirketinde ciddi boyutta çöküşlere ve birleşmelere yol açacak. Bazıları hayatta kalmayı başaracak ama sayıları çok az olacak," değerlendirmesinde bulundu.

Kredi piyasalarında baskı artıyor

Borçlanmadaki bu patlama kredi piyasalarını şimdiden olumsuz etkilemeye başladı. Reuters'ın Eylül ayındaki haberine göre yatırımcılar, yeni borç yükünün muazzam hacmine ilişkin endişeler nedeniyle yapay zeka odaklı kurumsal tahvillerde daha yüksek getiri talep ediyor. Goldman Sachs, 2027 yılında hyperscaler tahvil ihraçlarının 2026 tahminlerine göre %60 artarak 420 milyar dolarla rekor kırabileceğini öngörüyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global ise 19 Ekim'de yaptığı uyarıda, dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka kaynaklı finansal yükümlülüklerinin bilanço borçlarının ötesinde olabileceğine dikkat çekti. Kurum, veri merkezi geliştiricileri ve küçük yapay zeka şirketlerini kapsayan karmaşık finansman yapılarına işaret etti.

Sektör için kritik eşik

Musk’ın uyarıları, yapay zeka hizmetlerinden elde edilen gelirlerin çip, veri merkezi ve enerji altyapısına yapılan devasa yatırımları karşılamaya yetip yetmeyeceğinin sorgulandığı bir döneme denk geliyor. Her ne kadar Musk’ın ifadeleri finansmana erişimde ciddi bir daralmaya işaret etse de, bahsettiği kredi sıkılaşmasının boyutu henüz bağımsız kaynaklarca tam olarak doğrulanmış değil.