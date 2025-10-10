ARA
Altın güne nasıl başladı? 10 Ekim altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira?


Altın güne nasıl başladı? 10 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları da anlık olarak değişiyor.

Haftanın son işlem günü olan 10 Ekim 2025 Cuma sabahı itibarıyla, altın piyasasında son durum merak ediliyor.

Peki, bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? 10 Ekim 2025 Cuma günü güncel altın fiyatları nasıl?

İşte haftanın son işlem gününe ait altın fiyatları tablosu ve detaylar…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.331,72 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.263,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.509,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.986,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.853,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.959,29 dolar

0
