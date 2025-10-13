Altın güne nasıl başladı? 13 Ekim altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 260 liradan satılıyor.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise bugün 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 150 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 21 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmininde bulundu.