Altın güne nasıl başladı? 15 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

15 Kasım 2025 Cumartesi günü altının güne nasıl başladığı merak ediliyor. Gram, çeyrek ve ons altının güne hangi seviyelerden başladığı merak edilirken, piyasadaki son durum da araştırılıyor. Peki, 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatların son durum

Gram altın satış fiyatı: 5.551,47 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.523,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.034,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.512,68 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.947,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.069,38 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.087,33 Dolar

