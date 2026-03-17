Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı 2026 sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde Milli Eğitim Akademisi için yapılacak 903 sözleşmeli personel alımında beklenen süreç tamamlandı. Adayların merakla beklediği yerleştirme sonuçları, resmen açıklandı.

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

Adaylar, yerleştirme durumlarını ve varsa yedek adaylık sıralarını aşağıdaki resmi platformlar üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile öğrenebilirler:

Kariyer Kapısı: kariyerkapisi.gov.tr/isealim

MEB Personel Genel Müdürlüğü: personel.meb.gov.tr

Resmi Web Sitesi: www.meb.gov.tr

Yerleştirme Esasları

Puan Sıralaması: Yerleştirmeler, 2024 KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak yapılmıştır.

Yedek Adaylar: İlan edilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday da belirlenmiştir. Asil adaylardan göreve başlamayan veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine sırasıyla bu yedek adaylar çağrılacaktır.

Kazanan Adaylar İçin Bir Sonraki Adım

Yerleşmeye hak kazanan "Asil" adayların dikkat etmesi gereken kritik noktalar:

Belge Teslimi: Atandığınız birimler tarafından istenen belgelerin (Diploma, sağlık raporu, adli sicil kaydı vb.) ilan edilecek tarihler arasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması: Göreve başlama işlemleri, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci tamamlandıktan sonra valiliklerce yapılacak tebligat ile gerçekleşecektir.

İptal Durumu: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin veya yasal süre içinde mazeretsiz göreve başlamayanların sözleşmeleri iptal edilecektir.