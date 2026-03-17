TOKİ parası ne zaman geri yatar? TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?

İade Ne Zaman Yapılacak?

Kura sonucunda "Asil" veya "Yedek" olarak hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilmektedir.

Önemli Not: İade süreci, kura çekiminin tamamlanmasını takip eden iş günlerinde banka listelerinin kesinleşmesiyle başlar. Eğer kura çekimi yeni yapıldıysa, ödeme listelerinin oluşması için bu süreyi beklemeniz gerekmektedir.