TOKİ parası ne zaman geri yatar? TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi nasıl alınır?

TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında asil veya yedek olarak hak sahibi olamayan vatandaşlar için 5.000 TL başvuru ücreti iade süreci, kura takvimine paralel olarak ilerlemektedir.
İade Ne Zaman Yapılacak?
Kura sonucunda "Asil" veya "Yedek" olarak hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilmektedir.
Önemli Not: İade süreci, kura çekiminin tamamlanmasını takip eden iş günlerinde banka listelerinin kesinleşmesiyle başlar. Eğer kura çekimi yeni yapıldıysa, ödeme listelerinin oluşması için bu süreyi beklemeniz gerekmektedir.
İade Parası Nasıl Alınır?
Başvuru bedeli, paranın yatırıldığı banka (Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım) üzerinden geri alınır. Bankalara göre yöntemler şu şekildedir:
Halkbank: Şubeye gitmeden, Halkbank'ın resmi web sitesinde yer alan "TOKİ Başvuru Dönüşleri" ekranı üzerinden T.C. Kimlik No ve telefon numaranızı girerek iade talebi oluşturabilirsiniz.
Ziraat Bankası: Mobil bankacılık, internet şubesi veya ATM’lerdeki "Kartsız İşlemler" menüsü üzerinden iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Emlak Katılım: Bankanın web sitesi, ATM'leri veya şubeleri aracılığıyla iade talebinde bulunulabilir.
e-Devlet Üzerinden Takip: e-Devlet’teki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesinden başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz. Burada "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görmeniz, bankanızdan parayı tahsil edebileceğiniz anlamına gelir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
IBAN Uyumu: İade yapılacak IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Başkasının adına olan hesaba iade yapılamaz.
Kesinti Yapılmaz: Yatırılan 5.000 TL, herhangi bir vergi, masraf veya komisyon kesintisi olmaksızın tam tutar olarak iade edilir.
Geçersiz Başvurular: Şartları taşımadığı için başvurusu reddedilen vatandaşlar da aynı şekilde 5 iş günü kuralına tabi olarak paralarını geri alabilirler.