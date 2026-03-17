2026 MSÜ ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ sonuç tarihinde

2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı), ÖSYM tarafından 1 Mart 2026 tarihinde yapıldı. Sınavın üzerinden 16 gün geçmişken, adayların ve ailelerin en çok merak ettiği sonuç açıklama tarihi ÖSYM takviminde netleşmiş durumda.
MSÜ Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre:
Sonuç Açıklama Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe.
Erişim Kanalları: Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
Sınavdan Sonraki Durak: Tercih Süreci
Sınav sonuçlarının açıklanması, subaylık ve astsubaylık yolundaki ilk adımdır. Puanlar belli olduktan sonra adayları şu süreç bekliyor:
MSB Tercih İşlemleri: Adayların puanları açıklandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın belirleyeceği tarihlerde (Nisan ayı içerisinde) personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapmaları gerekecek.