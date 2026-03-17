SOLOTÜRK’ten Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.
1 Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.
2 Cep telefonlarıyla kaydedildi
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
3 Pilot, izleyicileri telsizden selamladı
SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı.
4 Gösteri yaklaşık yarım saat sürdü
Yaklaşık yarım saat süren gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.
5 Yarın gösteri uçuşu gerçekleştirecek
SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.