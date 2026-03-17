ARA
DOLAR
44,18
0,03%
DOLAR
EURO
51,02
0,33%
EURO
ALTIN
7166,47
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
SOLOTÜRK’ten Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Cep telefonlarıyla kaydedildi

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Pilot, izleyicileri telsizden selamladı

SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı.

Gösteri yaklaşık yarım saat sürdü

Yaklaşık yarım saat süren gösteri, alkışlar eşliğinde son buldu.

Yarın gösteri uçuşu gerçekleştirecek

SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL